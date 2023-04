Schnitzeljagd in der Ilmenauer Bibliothek

Ilmenau. Die Stadtbibliothek Ilmenau lockt Kinder zum Lesen mit Rätseln und Preisen.

Buchhandlungen und Bibliotheken in ganz Deutschland verschenken über eine Million Bücher zum Welttag des Buches am 23. April. Auch die Stadtbibliothek Ilmenau beteiligt sich an der Aktion und bietet darüber hinaus eine Abenteuer-Schnitzeljagd für junge Leserinnen und Leser an. Zur Feier dieses Tages lädt die Bibliothek alle jungen Leserinnen und Leser zu einer Abenteuer-Schnitzeljagd ein. Vom 11. bis 21. April können sie während der Öffnungszeiten Rätsel lösen und attraktive Preise gewinnen. Am 24. April um 15 Uhr findet dann die Auslosung der Gewinner in der Kinderbibliothek statt.

„Ich schenk dir eine Geschichte“ ist eine Aktion von Buchhandel, Stiftung Lesen, Börsenverein des Deutschen Buchhandels, Deutsche Post, cbj-Verlag und ZDF. Ziel der Initiative ist es, Kinder jedes Jahr mit Geschichten, die ihre Interessen aufgreifen, für das Lesen zu begeistern. Erstmals wurde ein Comicroman entwickelt. In dem Buch „Volle Fahrt ins Abenteuer“ von Katharina Reschke, Illustrationen Timo Grubing, geht es um Käseklo. Elani und ihr Cousin Flo verbringen die Ferien auf dem Aussteigerhof von Oma Sanne in Brandenburg. Doch statt Ziegenmist und Langeweile erwartet die Beiden ein spannender Roadtrip bis nach Usedom in einer Kutsche.