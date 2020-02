Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schnurrende Schönheiten warten im Tierheim

„Eineinhalb Jahre ist die süße Katze ungefähr alt“, erzählt Sylke Mönch, die Chefin vom Tierheim in Großliebringen. Aufgefunden wurde das Tier in der letzten Woche in der Dr.-Mager-Straße in Arnstadt, genauer gesagt vor der Wohnscheibe. Eine Dame hatte das Tier vor dem Eingang gefunden und dann mit in ihre Wohnung genommen. Von dort aus kam sie nach Großliebringen. Die Tierheimchefin geht davon aus, das das Tier in der Fundgegend ihr Zuhause hatte. Die Katzendame ist sehr lieb und schmust gern, sie verträgt sich auch mit anderen Katzen. In diesem Fall wird nun der Besitzer gesucht. Sollte er sich nicht in den nächsten Tagen in Großliebringen melden, wird das Tier an einen neuen Besitzer vermittelt.

Diese Katze stammt aus Siegelbach. Foto: Hans-Peter Stadermann

Das zweite Tier, welches heute vorgestellt wird, ist eine sechs Monate alte Katzendame. Sie ist fast komplett weiß, wurde in Siegelbach aufgefunden und braucht durch ihren neuen Besitzer noch genügend Streicheleinheiten – so ein kleiner Wildfang eben.

Sylke Mönch freut sich, dass es einen Vermittlungserfolg in Sachen Kanarienvögel gab. Kurz nach der Veröffentlichung meldete sich ein Interessent. Dieser muss aber noch ein paar Tage warten, denn das Vogelpärchen versorgt momentan noch die drei frisch geschlüpften Jungtiere.

Kontakt zum Tierheim in Großliebringen: Prof.-Nöller-Straße 53, 99326 Großliebringen, Telefon: 03629/80 23 41