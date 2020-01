Am 14. Dezember 2019 wurde der sanierte Saal in Niederwillingen eingeweiht. Nicole Harnack von der Stadtverwaltung (links) nahm die Gäste – darunter auch Kommunalpolitiker – in Empfang.

Schöner Saal für Kirmes und Konzerte in Niederwillingen

Als Mitte Dezember der Saal in Niederwillingen eingeweiht wurde, staunten viele Gäste über die Verwandlung des alten Gemäuers. Der mit viel Liebe zum Detail und in Absprach mit dem Denkmalschutz sanierte Gemeindesaal bietet Platz für rund 100 Gäste, verfügt unter anderem über eine voll ausgestattete Küche sowie eine moderne Audio- und Videoanlage.

Was noch fehlt, ist ein ehrenamtlicher Betreiber, der das kulturelle und soziale Leben im Ort bereichert und sich um den Saal kümmert. Momentan hat die Stadtverwaltung die Schlüsselgewalt, würde sie aber gern an einen Partner abgeben. Auch in den anderen Ortsteilen werden Säle und Bürgerhäuser in der Regel von Vereinen betreut, damit bleiben die Wege kurz.

Einschließlich Fördermittel und Eigenleistungen wurden in das Gebäude in Niederwillingen rund 425.000 Euro investiert, sagte Stadtilms Bürgermeister Lars Petermann (parteilos) zur Eröffnung, bevor er gemeinsam mit dem Willinger Ortsteilbürgermeister Peer Schulze (parteilos) symbolisch das Band zerschnitt und den Saal freigab.

Schulze warb inzwischen mehrfach um Mitstreiter für die Gründung eines Bürgervereins, der für Leben im Saal sorgt. „Von der Kinovorführung über Buchlesungen, kleine Konzerte, Kinderveranstaltungen und Tanztee bis zu einer zünftigen Kirmes ist alles denkbar und gewollt“, so Schulze. Allerdings könne das nur gelingen, wenn sich Menschen finden, denen solche Aktivitäten am Herzen liegen.

Drei Interessenten hätten sich bisher mündlich oder per E-Mail bei ihm gemeldet, sagte er am Donnerstag auf Anfrage. Das ist ein Anfang, reicht aber nicht für eine Vereinsgründung. Er würde sich sehr über Leute freuen, die noch nicht so viel um die Ohren haben und bereit sind, Verantwortung im Vorstand zu übernehmen. Er selbst stehe für den Vorsitz nicht zur Verfügung, so Schulze mit Verweis auf seine Verpflichtungen. Er sucht ausdrücklich auch junge Mitstreiter, schließlich soll der Saal für alle Generationen etwas bieten.

Zu den ersten Nutzern werden die Allerjüngsten gehören, denn der örtliche Kindergarten macht künftig im Gemeindesaal Sport. Das zumindest steht schon fest.