Schon fast 900 Grippefälle im Ilm-Kreis

Ilm-Kreis. Das hiesige Gesundheitsamt spricht über Symptome und gibt Tipps für ein starkes Immunsystem.

Husten, Schnupfen, Heiserkeit – Symptome, die in diesen Tagen nicht selten sind. Die Grippewelle ist nicht nur in Thüringern, sondern auch im Ilm-Kreis angekommen und damit deutlich früher als in den vergangenen Jahren. Das teilt das Gesundheitsamt des Kreises auf Anfrage mit.

Als Grippesaison wird der Zeitraum bezeichnet, in dem Influenzaviren hauptsächlich zirkulieren – also von Anfang Oktober bis Mitte Mai. Seit dem definierten Beginn der Grippesaison in diesem Jahr verzeichnet der Ilm-Kreis bis Anfang Dezember 874 Influenzafälle – 19 dieser Fälle traten bereits im Oktober auf, 710 Fälle im November und 145 Fälle wurden bereits am 1. Dezember erfasst. Während 2019/20 noch 1186 Fälle registriert wurden, gab es in der Saison 2020/21 keine Influenzafälle und 2021/22 lediglich fünf Patienten mit dem Virus. Ein möglicher Grund für die geringen Zahlen: In diesem Zeitraum war das Tragen einer Mund-und-Nasenbedeckung beziehungsweise einer Maske Pflicht.

Die Grippewelle scheint in dieser Saison stärker zu sein. Generell sollte man bei Symptomen einer akuten Atemwegsinfektion zu Hause bleiben und seine Kontakte zu anderen Menschen, insbesondere zu Personen mit einem erhöhten Risiko für schwere Krankheitsverläufe reduzieren, heißt es aus dem Gesundheitsamt. Bei Verdacht auf eine Grippeerkrankung sei es sinnvoll, ärztlichen Rat einzuholen. Insbesondere Personen in Risikogruppen sollten frühzeitig und unabhängig vom Influenzaimpfstatus auch bei milder Symptomatik und erst recht bei Verschlechterung den Arzt aufsuchen.

Persönliche Hygienemaßnahmen als Schutz für sich selbst und für andere

Doch die Mitarbeitenden des Gesundheitsamtes beruhigen, denn nicht jeder Schnupfen und Husten ist gleich eine Influenza. Eine Influenza-Erkrankung wird durch Influenzaviren ausgelöst. Sie kann durch einen plötzlichen Erkrankungsbeginn mit Fieber oder deutlichem Krankheitsgefühl, verbunden mit Muskel- und/oder Kopfschmerzen und Reizhusten einhergehen, so das Amt.

Eine Erkältung hingegen wird oft als „grippaler Infekt“ bezeichnet, hat mit der echten Grippe (Influenza) jedoch nichts zu tun. Zu den Symptomen zählen hier Halsschmerzen, Schnupfen und Husten, seltener auch erhöhte Temperatur oder Fieber. Um sich mit Blick auf die Weihnachtsfeiertage selbst und die Lieben zu schützen, empfiehlt das Gesundheitsamt, persönliche Hygienemaßnahmen, deren Umsetzung im Alltag sowohl den persönlichen Schutz bedeuten, aber auch mit dem Schutz der Mitmenschen einhergehen. Dazu zählt besonders für Risikogruppen ein Impfschutz.

Wichtig sei aber auch die Stärkung des eigenen Immunsystems, durch ausreichend Schlaf und Entspannung; vitamin- und abwechslungsreiche Ernährung; viel Bewegung; und eine intakte Hautbarriere. Letzteres bedeutet, dass die Haut Feuchtigkeit speichern kann, sodass sie weich und glatt ist. Neben dem regelmäßigen und gründlichen Händewaschen sollen auch benutzte Gegenstände regelmäßig geputzt und die Räume gelüftet werden. Wichtig sei ebenfalls, richtig zu husten, also sich wegzudrehen oder in die Armbeuge, und den Kontakt zu Erkrankten zu meiden.

Nichtsdestotrotz appelliert das Gesundheitsamt, dass bei Verdacht auf eine Grippeerkrankung es sinnvoll ist, ärztlichen Rat einzuholen. Denn ein frühzeitiger Arztbesuch und eine entsprechende Medikation könne auch den Krankheitsverlauf beeinflussen.