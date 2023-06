Schüler aus Lateinamerika suchen Gastfamilien im Ilm-Kreis

Ilm-Kreis. Die Aufenthaltsdauer für 16- bis 17-jährige Schüler aus der Stadt Arequipa in Peru ist vom 21. Oktober bis 26. November 2023 angesetzt.

Wer einmal die Länder Lateinamerikas durch die Aufnahme eines Gastschülers kennenlernen möchte, der kann sich für das Gastschülerprogramm des Vereins Deutsche Jugend in Europa mit jungen Menschen aus Peru und Guatemala anmelden.

Die Aufenthaltsdauer für 16- bis 17-jährige Schüler aus der Stadt Arequipa in Peru ist vom 21. Oktober bis 26. November 2023 angesetzt. 13- bis 15-jährige Schüler aus Guatemala Stadt besuchen ihre Gastfamilien vom 19. November bis 17. Dezember 2023. Dabei ist die Teilnahme am Unterricht eines Gymnasiums oder einer Realschule am jeweiligen Wohnort der Gastfamilie verpflichtend, heißt es in der Mitteilung des Vereins.

Die Schüler lernen Deutsch als erste Fremdsprache. Ein Einführungsseminar vor dem Aufenthalt in Deutschland soll sie zusätzlich auf das Leben und den Alltag mit der Gastfamilie vorbereiten und die Basis für eine lebendige Beziehung zum deutschen Sprachraum aufbauen. Auch ein Gegenbesuch ist möglich.

Interessenten erhalten nähere Informationen unter Telefon: 0711/625138 sowie 0172-6326322 per E-Mail an: gsp@djobw.de oder unter: www.gastschuelerprogramm.de.