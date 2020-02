Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schüler befassen sich mit erdbebensicherem Bauen

Der Regionalwettbewerb von „Jugend forscht“ geht in die nächste Runde. Unter dem Motto „Schaffst Du!“ präsentieren am Freitag, 28. Februar, 66 Schülerinnen und Schüler an der Technischen Universität (TU) Ilmenau ihre Projekte, teilte die Universität mit.

Der Regionalwettbewerb Westthüringen richtet sich an Kinder und Jugendliche aus Grund- und Regelschulen sowie Gymnasien aus Eisenach, Landkreis Gotha, Wartburgkreis und Ilm-Kreis. Präsentiert werden 43 Projekte aus Arbeitswelt, Biologie, Chemie, Geo- und Raumwissenschaften, Mathematik/Informatik, Physik und Technik. Geforscht wurde zur Ortung von Mikroleckagen, zu erdbebensicherem Bauen, flüssigkeitsdruckenden 3D-Druckern, selbstgebauten Thermoelementen und vielem mehr.

Interessierte können sich bei der Präsentation am 28. Februar von 11.30 bis 12.30 Uhr und von 14.30 bis 15.30 Uhr im größten Lehrgebäude der TU, dem Humboldtbau, von der Leistungsfähigkeit der jungen Forscher überzeugen und mit Teilnehmern sprechen. 15.30 Uhr werden die Preisträger gekürt.

Der bundesweite Wettbewerb „Jugend forscht – Schüler experimentieren“ will Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 21 Jahren ermuntern, in die Welt von Forschung und Wissenschaft einzutauchen. Die TU Ilmenau und die Universitätsgesellschaft der TU Ilmenau sind seit 2013 Patenunternehmen im Wettbewerb und richten den Wettbewerb für Westthüringen aus. Die Sieger der sechs Thüringer Regionalwettbewerbe nehmen am Landeswettbewerb am 26. und 27. März in Jena teil.

Regionalwettbewerb, 28. Februar, TU Ilmenau, Humboldtbau, Gustav-Kirchhoff-Platz 1, 11.30 bis 12.30 und 14.30 bis 15.30 Uhr: Präsentation Einzel- und Gruppenarbeiten; 15.30 Uhr Preisverleihung