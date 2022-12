Schüler führen Krippenspiel in der Bachkirche in Arnstadt auf

Arnstadt. Ein „Krippenspiel in Blech“ erwartet die Besucher in der Arnstädter Bachkirche.

Der Bläserchor der Emil-Petri-Schule in Arnstadt möchte es an dieser Stelle herausposaunen: „Weihnachten steht vor der Tür.“ Seit Wochen schon proben die Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen des Sekundarschulteils eifrig für ihr „Krippenspiel in Blech“. Dieses werden sie nicht nur ihren eigenen Mitschülern vorführen, sondern auch zu einem gesonderten Termin am Dienstag, dem 20. Dezember, um 17 Uhr öffentlich in der Bachkirche. Neben Eltern, Verwandten und Mitarbeitenden des Marienstifts ist auch die Öffentlichkeit herzlich zu dieser Aufführung eingeladen. Der Eintritt ist frei. Eine Spende zugunsten kultureller Höhepunkte des Schuljahres ist willkommen.