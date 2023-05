Die Regelschule Robert Bosch in Arnstadt veranstaltet zum Tag der offenen Tür am 10. Mai auch eine schulinterne Berufsmesse. (Archivfoto)

Schülerarbeiten, Experimente und ein Theaterstück in Arnstadt

Arnstadt. Die Regelschule Robert Bosch in Arnstadt lädt für den 10. Mai zum Tag der offenen Tür ein. Das erwartet die Besucher:

Zu einem Tag der offenen Tür lädt die Regelschule Robert Bosch in Arnstadt für den kommenden Mittwoch, 10. Mai, im Zeitraum von 15 bis 17 Uhr alle interessierten Schülerinnen und Schüler mit ihren Eltern ein.

In den Klassenräumen der Regelschule werden verschiedene Schülerarbeiten und Modelle gezeigt, und in den einzelnen Fachkabinetten der Fächer Chemie und Physik können kleine Experimente durchgeführt werden. In der neu eingerichteten und modernen Lehrküche der Schuld lädt die Arbeitsgemeinschaft „Kochen und Backen“ zur Besichtigung und zur Verkostung ein.

Jeweils um 15.30 Uhr und 16.30 Uhr präsentieren Schülerinnen und Schüler der achten Klassen, die das Fach Darstellen und Gestalten belegen, ein Theaterstück auf dem Schulhof. Höhepunkt ist laut Mitteilung aber vor allem die schulinterne Berufsmesse in der Turnhalle, zu der sich 16 Unternehmen aus der Region mit eigenen Infoständen präsentieren.

Mehr Informationen zur Regelschule Robert Bosch, Goethestraße 32 in Arnstadt, gibt es online unter:www.rs-bosch-arnstadt.de/index.html.