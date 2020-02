Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schuhe oder Essen?

Das Flanieren durch die Innenstädte ist momentan kein Vergnügen. Und es verlangt sehr viel Selbstdisziplin – besonders für uns Frauen. Denn die bunten Schaufenster ziehen uns förmlich in die Geschäfte hinein. Sie locken mit Prozenten und Rabatt-Aktionen. Was bleibt also anderes übrig, als sich Hals über Kopf in das bunte Treiben zu stürzen?

Ich gab mich dem Wahnsinn am Wochenende auch hin. Natürlich wollte ich nichts kaufen, nur mal schauen. Beim Schauen blieb es (leider) nicht – hier eine Jacke übergestreift, da eine Mütze aufprobiert und dort ein Hemd übergezogen. Auch durch die Schuhabteilung schlenderte ich, nahm einige Exemplare genauer unter die Lupe. Und dann musste ich gleich zwei Mal hinschauen. Nein, nein, es waren nicht die Schuhe, die mich fragend zwischen den Regalen stehen ließen. Auch die Farben, Formen und Muster warfen mich nicht aus der Bahn. Es war ein Brot. Mitten zwischen Turn- und Wanderschuhen lag ein Brot. Es war auch nicht eingepackt – so wie der Bäcker es aus dem Ofen gezogen hat, flog es dort herum. Zwei weitere Kunden wunderten sich auch, schüttelten nur den Kopf. Anscheinend vermisste es auch niemand. Shopping hin oder her, aber für ein paar Schuhe das Abendbrot vergessen oder gar eintauschen?