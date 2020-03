Schuheputzen in Quarantäne

Beinahe täglich berichten Menschen davon, dass sie in Supermärkten vor leeren Regalen standen. Wegen der drohenden Corona-Pandemie decken sich Kunden mit Lebensmitteln ein, um im Notfall auch zwei, drei Wochen in Quarantäne überleben zu können.

Ich beobachte die Hamsterkäufe mit einem gewissen Amüsement. Denn ich frage mich automatisch, was die Kunden mit diesen Unmengen an Dosensuppen und Nudeln anstellen wollen. So viel, wie sie horten, dürften die Vorräte einige Jahre reichen.

Eine gute Bekannte von mir arbeitet in einem Supermarkt. Sie weiß, dass nicht nur Lebensmittel gefragt sind. Auch die Toilettenpapierpaletten sind ständig leer. Zudem gehen Schuhcreme und Streichhölzer weg wie warme Semmeln.

Stellen Sie sich bitte mal vor, Sie hatten Kontakt zu einem Corona-Patienten. Behördlicherseits wird ein zweiwöchiger Hausarrest verfügt. Und da hocken Sie nun, kerngesund und im Kerzenschein. Basteln aus Klopapier Atemschutzmasken und putzen Schuhe, während im Hintergrund die Dosenravioli, die sie letztmals als Zwölfjährige gegessen haben, auf dem Ofen schmurgeln.

Ein bisschen hysterisch finde ich das Hamstern ja schon. Vielleicht irritiert mich aber auch nur das mit der Schuhcreme. Ich hasse es, Schuhe zu putzen.