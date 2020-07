Gräfenroda. Schulanfänger überraschen die Senioren in der Wohnanlage Casa Martha

Schulanfänger singen in der Wohnanlage Casa Martha

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schulanfänger singen in der Wohnanlage Casa Martha

Das Projekt von Erzieherin Theresa Völker aus dem evangelischen Kindergarten Regenbogen in Gräfenroda, eine Partnerschaft zwischen den Schulanfängern und den Bewohnern der Wohnanlage Casa Martha im Ort, fand vorerst einen schönen Abschluss. Seit August haben die Kinder für die Senioren gebastelt, gemalt und gesungen. Helgard Schönfeld besuchte den Kindergarten und las Geschichten vor. Am Donnerstag kamen die Kinder zur Casa Martha, sangen Lieder und übergaben Geschenke. Im Gegenzug erhielten sie kleine Zuckertüten und ein Glas mit ihren eingravierten Namen. Am Ende waren sich alle einig, dieses Projekt soll weiter geführt werden.