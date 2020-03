In den laufenden Unterhalt der Schulen im Ilm-Kreis fließen jährlich viele Millionen Euro.

Ilm-Kreis. Vom Stuhl bis zum Beamer, vom Fahrradständer bis zum Projekttag – das alles muss jedes Jahr aufs Neue in den Schulen bezahlt werden.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schulen im Ilm-Kreis kosten jährlich viele Millionen Euro

Der Landkreis steckt jährlich viele Millionen in die Sanierung von Schulen und Turnhallen, das ist immer einer der größten – wenn nicht der größte – Posten bei den Investitionen in den jeweiligen Haushalten. „Bildung ist die sicherste Investition in unserer Zukunft“ wiederholt nicht nur Landrätin Petra Enders (Linke) fast mantraartig, sondern auch alle Kommunalpolitiker quer durch alle Fraktionen.

Doch auch die Unterhaltung der Schulen und Turnhallen kostet jährlich Millionen, geht es doch um vernünftige Lernbedingungen für die insgesamt über 10.600 Schüler (mit der Assisi- und der Emil-Petri-Schule in Ilmenau und in Arnstadt) im gesamten Landkreis, der für 42 Schulen samt Turnhallen verantwortlich ist. Unterhalt, das sind Kosten für neue Stühle oder Tische, für Reparaturen, für Brand- oder Schallschutz oder beispielsweise auch für den Um- und Ausbau von Fahrradabstellanlagen. Für letzteres sind im Haushalt 2020 zum Beispiel 176.400 Euro eingestellt, für diverse Veranstaltungen von der Grundschule bis zu den Gymnasien hat man 70.000 Euro eingeplant. Und für die schulbezogene Jugendsozialarbeit gibt man alleine dieses Jahr rund 1,15 Millionen Euro aus. Neideckgymnasium und Regelschule Geraberg als Großprojekte Das sind aber eher die kleineren Brocken. Rund sieben Millionen Euro sind für bereits erwähnte Instandhaltungen und Reparaturen und für die die laufenden Kosten vorgesehen – Geld, das der Landkreis aufbringt, dazu kommen noch einmal rund 3,9 Millionen vom Land, das sich über den sogenannten Schullastenausgleich beteiligt. wie gesagt: Diese Summe – also rund elf Millionen Euro – beinhaltet nicht Großprojekte wie beispielsweise die gerade laufende Sanierung des Neideckgymnasiums in Arnstadt oder die der Geraberger Regelschule. Und auch die rund 700.000 Euro, die für die Sanierung der Grundschule in Martinroda zur Beseitigung der Naphthalin-Belastung veranschlagt wurden, sind ein Extra-Posten im Haushalt, ebenso wie die 3,2 Millionen Euro, die für die dringend notwendige Digitalisierung der Schulen vorgesehen sind. Hier gibt es aber ebenfalls Finanzspritzen von Bund und Land. Für den Ilm-Kreis sind da insgesamt rund 4,7 Millionen Euro aus Bundesmitteln und rund 523.000 Euro vom Land vorgesehen. Busfahrten, Hausmeister und Sekretärinnen kosten Die Schülerbeförderung kostet den Kreis jährlich rund 3,47 Millionen Euro – das betrifft die Fahrten zum regulären Unterricht und zurück nach Hause, für die Schülersonderbeförderung sind noch einmal rund 1,2 Millionen Euro veranschlagt. Und für die Schulsekretärinnen und die Hausmeister schlagen dann noch einmal rund drei Millionen Euro zu Buche. Die Kosten für das Schulessen wiederum werden durch die jeweiligen Essenbeiträge der Eltern abgedeckt. Zwar gibt es auch noch die Schlüsselzuweisungen vom Land, doch die werden auch für andere Investitionen – beispielsweise im Straßenbau oder andere Investitionsvorhaben – benötigt. Schlüsselzuweisungen sind ein Mittel der Gemeindefinanzierung im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs, in dem sie aber die wichtigste Position darstellen. Die Schlüsselzuweisung ist eine zweckfreie Zuweisung zur allgemeinen Finanzierung der Ausgaben. Landrätin Enders sieht das für die Schulen ausgegebene und noch auszugebene Geld trotzdem gut angelegt. Wie sagt sie doch immer wieder: „Bildung ist die sicherste Investition in unsere Zukunft.“