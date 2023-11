Schulen im Ilm-Kreis laden künftige Fünftklässler und Eltern ein

Ilm-Kreis. Offene Türen gibt es am Freitag und Samstag in Gräfenroda, Arnstadt und Stadtilm.

Das nächste Schuljahr ist zwar noch ein gutes Stückchen entfernt. Aber diejenigen, für die im nächsten Schuljahr ein Schulwechsel ansteht, sollten sich rechtzeitig informieren. Deswegen bieten Bildungseinrichtungen in der Region nun Schnuppertage beziehungsweise Tage der offenen Türen an.

Den Anfang macht am Freitag, 24. November, die Thüringer Gemeinschaftsschule Gräfenroda. Von 16 bis 18 Uhr will das Kollegium um Schulleiter Sven Kummer angehenden Fünftklässlern und deren Eltern die Bildungseinrichtung in der Straße Zum Wolfstal vorstellen. Es werden Einblicke in verschiedene Fächer und Aktivitäten der Schule gewährt.

Vorweihnachtliches Konzert in der Turnhalle

Am Samstag, 25. November, ziehen gleich zwei Bildungseinrichtungen nach: das Melissantes Gymnasium Arnstadt und die Thüringer Gemeinschaftsschule (TGS) Stadtilm. Interessierte Eltern und Viertklässler sind ab 9 Uhr ins Arnstädter Ostviertel eingeladen. Um 9 Uhr startet der Schnuppertag in der Dreifelderhalle. Ab 10.30 Uhr können die Besucher das Schulhaus erkunden, die Lehrer, die Räumlichkeiten sowie Ziele und Inhalte des Gymnasiums kennenlernen, wie Lehrerin Julia Kania informiert.

Die TGS Stadtilm stellt sich am Samstag von 14.30 bis 16 Uhr vor. Beide Schulgebäude in der Nähe des Marktes sind geöffnet. Lehrer stehen Eltern und Viertklässlern Rede und Antwort. Es gibt zudem einen Schulweihnachtsmarkt. Direktor Jens Günschmann empfiehlt das 18.30 Uhr beginnende vorweihnachtliche Konzert in der Turnhalle. Schulchor und Schulband haben extra eine Woche dafür im Schullandheim Heubach geprobt.