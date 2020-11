Mit Argusaugen betrachtet Landrätin Petra Enders (pl) die Entwicklung der Corona-Infektionen im Ilm-Kreis. Denn mit insgesamt 175 aktiven Fällen ist ein neuer Höchstwert erreicht. Besonders kritisch blickt sie auf den aktuellen Schwerpunkt der Infektionen: die Schulen. Inzwischen sind elf Einrichtungen betroffen.

„Die meisten Neuinfektionen registriert das Gesundheitsamt in den Schulen“, so Enders. Das sei am Wochenende deutlich herausgearbeitete worden. Denn nicht nur sie selbst ist Samstag und Sonntag tätig, die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes arbeiten von morgens sechs Uhr bis nachts 1.30 Uhr.

Beispielhaft erklärt Enders das Prozedere: Wenn ein Kind in einer Klasse positiv auf das Corona-Virus getestet wird, werden die Eltern und Geschwister ebenfalls getestet. Anschließend werden alle Eltern in der Klasse kontaktiert. „Bei 25 Kindern sind das 25 Haushalte, die angerufen werden müssen.“ Hinzu komme, dass die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes täglich bei den sich in Quarantäne befindlichen Bürgern anrufen, um den Gesundheitszustand abzufragen. Mittlerweile sind 1056 Personen in Quarantäne und die bestätigten Fälle in Isolation. Kontaktpersonen der Kategorie eins werden unter Quarantäne gestellt und zwei Mal abgestrichen. So die Ergebnisse negativ sind und die Betroffenen keine Symptomatik entwickelt haben, gilt die Quarantäne für 14 Tage.

Die betroffenen Einrichtungen im Ilm-Kreis: die Robert-Bosch-Regelschule in Arnstadt, das Förderzentrum „Villa Franz“ in Arnstadt (beide geschlossen), die Berufsschule Arnstadt/Ilmenau (elf Klassen und sieben Lehrer in Quarantäne), die Emil-Petri-Schule in Arnstadt (eine Klasse, FSJler), das Goethe-Gymnasium in Ilmenau (zwei Klassen und Lehrer), das Lindenberg-Gymnasium in Ilmenau (eine Klassen und Lehrer), die Scholl-Grundschule in Arnstadt (eine Klassen und Lehrer), die Stollen-Grundschule in Ilmenau (zwei Klassen und Lehrer) sowie die Grundschule Großbreitenbach (eine Klasse, mehrere Schüler einer anderen Klasse, Lehrer) und die Grundschule Holzhausen (eine Klasse).

Um mit den Schulleitern über mögliche Änderungen des Hygienekonzeptes zu sprechen, beraumt die Landrätin am Montag kurzfristig eine Telefonkonferenz mit den Leitern der jeweiligen Einrichtungen an. Dabei betont Petra Enders, dass es ihr am Herzen liege, dass die Schulen geöffnet bleiben – allerdings auch nicht um jeden Preis. Sie sehe aber die große Herausforderung, den Unterricht weiter zu gewährleisten, auch mit Quarantäne und Krankschreibungen. Lobend erwähnt Landrätin Enders, dass die meisten Pädagogen trotz Risikogruppenzugehörigkeit in die Schulen gehen.

Um die gegenwärtige Situation in den Griff zu bekommen, schlägt Enders vor, nur einen oder maximal zwei Lehrer in eine Klasse zu stecken – oder aber in kleineren Gruppen zu arbeiten. „Viele Schulen im Ilm-Kreis versuchen Ähnliches umzusetzen, besonders die Grundschulen. Schwierig wird es bei den weiterführenden Schulen, wenn Fachunterricht wie etwa Chemie oder Biologie dazu kommt.“

Eine Variante wäre, die Schulen auf Stufe gelb zu setzen, sodass kleine Lerngruppen vorgeschrieben sind. Allerdings ist das nur durch das Bildungsministerium möglich – die Landrätin hat diese Befugnis nicht. Enders betont auch noch einmal, wie wichtig die Bildung ist und dass die Kinder in die Schule gehen können. „Die Schulen müssen aufrechterhalten werden.“ Dabei brauche es in ihren Augen neue Konzepte, wie trotz anhaltender Krise gut unterrichtet werden könne.

Aktuell spricht sich die Landrätin auch gegen Abordnungen und Schwimmunterricht aus. Denn diese Rotation würde möglicherweise Infektionen von Einrichtung zu Einrichtung tragen. Ihre Priorität ist es, die Inzidenzzahl zu drücken und nicht erneut einen Höchstwert im Kreis datieren zu müssen.