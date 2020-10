Schullandheim als besonderer Ausbildungsort

Das Ausbilderteam mit Jens Hertwig, Danny Böttner, Lars Donner, Carmen Kaneva und Margit Gnerlich (von links) wirkte am Umweltprojekt „Pflanzen einer Naturhecke“ tatkräftig mit.

Geraberg. Die künftigen Fachkräfte für Kurier, Express- und Postdienstleistungen lernten sich in Geraberg kennen.

Es hat Tradition, dass die Deutsche Post den Lehrausbildungsbeginn der neuen Auszubildenden im Geraberger Schullandheim mit einem mehrtägigen Ausbildungscamp startet.

„In dieser Corona-Zeit war das seit Jahren bewährte Camp in Gefahr, ausfallen zu müssen. Wir haben aber mit der Vorlage eines geforderten strengen Hygiene-Konzeptes alle Bedingungen erfüllt, die etwa 20 Camp-Teilnehmer zu beherbergen und wie gewohnt mit Essen und Betreuung rundum gut zu versorgen“, erklärt Landschulheimleiter Jens Hertwig. Dass er sehr froh darüber ist, wieder Gäste empfangen und beherbergen zu dürfen, dadurch die Beschäftigung von Mitarbeitern zu sichern und auch selbst zu spüren, wie unter besonderen Bedingungen das Leben weitergehen kann und muss, erkläre sich von selbst, meinte er im Gespräch.

Welchen Stellenwert ein Ausbildungscamp, wie es hier in Geraberg gestaltet wird, für das persönliche Kennenlernen der Azubis, die Teambildung außerhalb des Unterrichts und das Ausprägen sozialer Kompetenzen hat, wissen die Ausbildungsleiter Carmen Kaneva, Margit Gnerlich, Lars Donner und der Azubi-Vertreter Danny Böttner aus langjähriger Praxiserfahrung. In den Tagen ihres Zusammenseins im Camp gehe es nicht allein um die Vermittlung von Lehrinhalten und Lernstoff. Teambildung durch gemeinsame Erlebnisse, egal ob beim Naturtrip mit Jens Hertwig, beim abendlichen Zusammensein am Lagerfeuer oder einfach nur beim „Quatschen unter jungen Leuten“, standen auch bei diesem Camp auf der Liste der Freizeitaktivitäten obenan.

Die Azubis kommen aus den Zustellbereichen Suhl, Nordhausen, Bad Langensalza und Erfurt. Zwei Jahre dauert die umfangreiche und vielgestaltige Ausbildung. Die Tätigkeit einer Fachkraft für Kurier-, Express- und Postdienstleistungen sei nicht mehr mit der eines Briefträgers oder Postboten, wie er vor Jahrzehnten mit schwerer Posttasche von Haus zu Haus lief, zu vergleichen, sagen die Ausbilder.