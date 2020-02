Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schwarz-weiße Schönheitsköniginnen

Das Tierheim Ilmenau sucht neue Halter für diese Tiere: Die verschmuste Katze Anna ist am 1. August 2016 geboren und wurde in der Wohnung gehalten, bevor sie als Abgabekatze ins Tierheim Ilmenau kam. Sie sitzt allerdings gerne am Fenster und beobachtet interessiert, was draußen vor sich geht. Daher wäre auch Freigang nach entsprechender Eingewöhnungszeit im neuen Heim möglich. Anna hat einen sanften Charakter und genießt die Nähe zu Menschen sehr. Sie kann auch als Zweitkatze gehalten werden, wenn die Sympathie zu dem anderen Tier vorhanden ist. Anna ist geimpft, kastriert und gechippt sowie gegen Parasiten behandelt.

Hündin Mara ist acht Jahre alt und hat einen ausgeglichenen Charakter. Foto: Anne Kolmogorow

Die Fox-Terrier-Mischlingshündin Mara wohnt genauso lange wie Anna im Tierheim. Ihr Besitzer starb, und es gab keine Angehörigen, die die Hündin mit den Fledermausohren hätten aufnehmen können. Mara ist aufgrund der neuen Situation und nach dem Verlust ihres Besitzers verunsichert. Sie ist sehr lieb und sucht den Kontakt zu Menschen. Neugierig und aufmerksam beobachtet sie, was die Zweibeiner um sie herum machen. Besonders für ältere Menschen und Familien ohne Kleinkinder wäre Mara aufgrund ihrer sanften Art eine tolle Begleiterin. Die Mischlingshündin ist stubenrein, sowie gechippt und entwurmt. Ob sie auch kastriert ist, wird die tierärztliche Untersuchung in den nächsten Tagen zeigen. Mara ist etwa acht Jahre alt und hofft auf ein neues Zuhause, das ihr Beständigkeit und Liebe gibt.

Kontakt zum Tierheim Ilmenau: Ziolkowskistraße 4, 98693 Ilmenau, Telefon: 03677/671157