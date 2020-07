Der Fahrer musste mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht werden. (Symbolbild)

Arnstadt . Der Versuch einen Lkw zu überholen, endete für einen Autofahrer in Arnstadt in einem Flussbett.

Schwerer Unfall in Arnstadt - Autofahrer landet im Flussbett

Bei einem schweren Unfall in Arnstadt wurde ein 55-Jähriger verletzt. Wie die Polizei am Dienstag informierte, wollte der 55-jährige Autofahrer am Montagnachmittag auf dem Autobahnzubringer zur Anschlussstelle Arnstadt-Nord einen Lkw überholen.

Aufgrund von Gegenverkehr sei er ausgewichen, kam von der Fahrbahn ab und kam in einem Flussbett zum Stehen. Der Fahrer habe einen Schock erlitten und musste später mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Andere Verkehrsteilnehmer seien nicht gefährdet oder geschädigt worden.