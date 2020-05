Ichtershausen. Am 1. Juni soll in Ichtershausen die Freibadsaison beginnen. Badegäste müssen aber einige Hygienevorschriften beachten.

Schwimmbad Ichtershausen will ab Kindertag öffnen

Das Freibad in Ichtershausen will ab dem 1. Juni in die Freibadsaison starten. Dazu werden gegenwärtig auch die mit Edelstahl ausgelegten Schwimmbecken gesäubert. Isabel Schäffner und Verena Albrecht (links) haben am Montag das Nichtschwimmerbecken gesäubert. Nicht benutzt werden darf die Rutsche und das Kinderbecken. Auch der Sprungturm bleibt leider geschlossen. Badegäste müssen sich dann auch auf besondere Hygienevorschriften einstellen. In den nächsten Tagen soll frisches Brunnenwasser in die Becken eingelassen werden.