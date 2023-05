Schwimmhalle in Ilmenau schließt

Ilmenau. Der Bäderbetrieb registriert rund 60.000 Badegäste in der ablaufenden Hallensaison.

Die Möglichkeit, die Schwimmhalle in Ilmenau das letzte Mal in dieser Saison zu besuchen, besteht am Sonntag, 14. Mai. Der Bäderbetrieb bereitet sich dann auf die Freibad-Saison vor, die am 27. Mai im Ilmenauer Hammergrund eröffnet wird. In der Schwimmhalle wurden in der zurückliegenden Saison rund 60.000 Gäste gezählt. Das entspricht ungefähr den Werten aus der Zeit vor Corona, berichtete Beatrice Rahneberg, die Abteilungsleiterin im Bäderbetrieb.