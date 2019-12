Schwimmkurs in Arnstadt für Erwachsene

Einen Schwimmkurs für Erwachsene bietet im neuen Jahr das Team des Sport- und Freizeitbads an. In den fünf Kurseinheiten hilft ein erfahrener Schwimmlehrer das Erlernen und Einüben einer sicheren Brustschwimmtechnik. Der Kurs ist aber nicht nur für Nichtschwimmer geeignet, denn auch jene, die Respekt oder Angst vor dem Wasser haben, können sich anmelden. Das Alter der Teilnehmer spielt dabei keine Rolle. Der nächste Schwimmkurs beginnt am 13. Januar. Anmeldung unter Telefon 03628/603379.