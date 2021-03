Sechs Infektionen im Ilm-Kreis binnen 24 Stunden

Das Gesundheitsamt des Ilm-Kreises ermittelt mit Stand vom 8. März zu 243 bestätigten, aktiven Fällen. Sechs Fälle sind im Gesundheitsamt seit Montag hinzugekommen. In den Ilm-Kreis-Kliniken werden acht bestätigte Fälle, zwei davon auf der Intensivstation, und zwei Verdachtsfälle isoliert behandelt. In einem Kindergarten sind zwei Angehörige positiv getestet worden. An zwei Grundschulen des Ilm-Kreises sind positive Fälle nachgewiesen worden, darunter ein Kind.