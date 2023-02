Second-Hand-Markt am Samstag in Geschwenda

Geschwenda. Der Kindergarten Pfiffikus in Geschwenda lädt in die Turnhalle zum Stöbern und Kaufen ein.

Zu einem Second-Hand-Markt lädt der Förderverein des Kindergartens Pfiffikus Geschwenda am Samstag, 25. Februar, von 9.30 bis 12 Uhr in die Turnhalle in Geschwenda ein. Angeboten werden laut Mitteilung der Veranstalter neben Baby- und Kinderbekleidung in den Größen 50 bis 176 auch Schuhe, Spielsachen, Bücher, Kinderwagen, Umstandskleidung sowie viele weitere Artikel rund um die Familie. Schwangere können mit Vorlage ihres Mutterpasses bereits ab 8.30 Uhr in dem breiten Angebot stöbern. Für das leibliche Wohl ist nicht nur mit Bratwurst vom Grill, sondern auch beim Kuchenbasar bestens gesorgt.

Mehr Informationen gibt es online unter: www.foerderverein-kita-pfiffi.jimdo.com