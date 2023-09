Sehnsucht nach Abenteuer – Vortrag im Ilm-Kreis

Ilm-Kreis. Henry Buchberger war ein Jahr auf Weltreise und berichtet darüber in Griesheim, Stadtilm und Ilmenau.

Um Fernweh, Reiselust, Sehnsucht nach Abenteuer und Freiheit dreht es sich beim Bericht von Henry Buchberger über seine einjährige Worldtour. Am 1. August 2022 verließ er Deutschland. Ausgezogen, um fremde Länder zu entdecken, andere Kulturen und Menschen kennenzulernen. Das war ein langersehnter Traum von ihm. Über sein „Abenteuer Weltreise“ berichtet er am Freitag im Landgasthaus „Queen Victoria“ in Griesheim (ausgebucht), am 25. September um 19.30 Uhr im Rathaussaal Stadtilm und am 29. September um 19.30 Uhr im Schülerfreizeitzentrum in Ilmenau Am Großen Teich. Der Eintritt ist frei. Um Spenden für seine gemeinnützigen Projekte in Tansania bittet der Vortragende. Anmeldung unter www.henrys worldtour.de.