Seit 20 Jahren wird das Haus in der Waldstraße geschmückt

Außergewöhnlich viel weihnachtlicher Lichterglanz findet sich im Garten und am Haus von Familie Nagel in der Gräfenrodaer Waldstraße. Schon von Weitem fällt das Grundstück unweit der Ambulanz auf. Nicht selten passiert es, dass Passanten stehenbleiben oder Autos halt machen. Familie Nagel pflegt dieses Hobby bereits seit fast 20 Jahren. Von Saison zu Saison wird der Lichterschmuck erweitert. Durch die neue LED-Technik würde der Lichterglanz die Stromrechnung nicht so belasten, sagen die Nagels.