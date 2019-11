Seit 30 Jahren gibt es die Arbeiterwohlfahrt im Ilm-Kreis

Am Eingang gab es für jeden ein rotes Herz, so wie es seit hundert Jahren das Symbol der Arbeiterwohlfahrt (Awo) ist. „2019 jähren sich zwei historische Ereignisse, die untrennbar miteinander verbunden sind: Hundert Jahre Frauenwahlrecht und hundert Jahre Arbeiterwohlfahrt. Verbunden sind beide Ereignisse in der deutschen Geschichte durch eine einzige Person: Marie Juchacz“, mit diesen Worten begrüßte Mario Mündel, seit diesem Jahr Vorsitzender des Awo-Kreisverbandes im Ilm-Kreis, am Freitagabend die über 250 geladenen Gäste in der Stadthalle Arnstadt. 100 Jahre Awo, das sollte dort gebührend gefeiert werden.

Vor allem aber wollten Mario Mündel und sein Team „allen ehrenamtlich Tätigen, den Kooperationspartnern sowie den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen“ Dank sagen. Ohne sie wäre der Awo-Leitsatz „Humanitäres Handeln aus politischer Verantwortung heraus“ nicht umsetzbar. Der Awo-Verband Ilm-Kreis besteht seit knapp 30 Jahren. In Arnstadt wurde er 1990 ins Leben gerufen. Erster Vorsitzender wurde Rudolf Richter. Mit der Gebietsreform vor 25 Jahren wurde daraus dann der Kreisverband Ilm-Kreis.

„Heute sind über 600 Ortsvereinsmitglieder in 13 Ortsvereinen und einem Förderverein tätig“, erklärte Geschäftsführerin Konstanze Nowak. Zudem gibt es das Awo-Jugendwerk, das besonders am Rennsteig aktiv ist.

Der Förderverein hatte sich im Mai diesen Jahres im Awo Pflegeheim „Hüttenholz“ in Ilmenau gegründet und will die Arbeit des Awo-Regionalverbundes Ilmenau unterstützen. Primär soll das ehrenamtliche Engagement rund um die Awo-Einrichtungen in Ilmenau gestärkt werden. Dazu möchte man Projekte und Veranstaltungen in den Awo-Einrichtungen praktisch unterstützen, Spendenakquise betreiben und weitere Mitglieder werben. Angestrebt wird auch ein starkes Netz aus Kooperationspartnern. „Ehrenamt wurde bei der Awo immer groß geschrieben“, betonte Nowak. Nach der Gründung 2018 leisteten 369 ehrenamtlich Tätige 25.521 Stunden. „Das entspricht 15 Vollzeit-Arbeitskräften“, so Konstanze Nowak. Ob Nachbarschaftshilfe oder Veranstaltungen, die Frauen und Männer sind aus dem Leben der Kommunen nicht wegzudenken, „machen den Sozialraum attraktiver und lebenswerter.“ „Absolut beeindruckend. Zumal in Zeiten von Personalbedarf und Fachkräftemangel zusätzliche Unterstützung doppelt zählt“, dankte Nowak. Im Haupt- wie Ehrenamt gab und gibt es dabei viel Frauenpower, wie schon durch Gründerin Marie Juchacz.

Als in Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg viel Not und Elend herrschte, hatte sie, die als eine der wenigen Frauen in die Weimarer Nationalversammlung gewählt wurde, die Arbeiterwohlfahrt am 13. Dezember 1919 ins Leben gerufen. 1933 verboten die Nazis die Awo, die damals 135.000 Mitglieder hatte. Nach dem zweiten Weltkrieg erfolgte in der Bundesrepublik die Neugründung. Und nach 1989 entstanden auch in der ehemaligen DDR Orts-, Kreis- und Landesverbände. Einen Abriss dieser vielfältigen Geschichte zeigte ein Film. Auch im Ilm-Kreis sind die Aufgaben der Awo heute vielfältiger denn je, reichen von sieben Kindertagesstätten in Arnstadt und Stadtilm bis hin zu Sozialstationen, Begegnungsstätten, häuslicher Pflege und Seniorenheimen. Über 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in den Einrichtungen beschäftigt. Nur gemeinsam mit Haupt- und Ehrenamt, dem Vorstand und den Kooperationspartnern könne die AWO als moderner Dienstleister und attraktiver Mitgliederverband weiter wachsen. „Und natürlich mit ganz viel Herz.“