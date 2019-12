Selbstbewusste Töne

Wenn der DDR-Bürger nicht mehr weiter wusste, schrieb er eine Eingabe. 410 solche Beschwerden gingen 1989 beim Rat der Stadt Arnstadt ein, mehr als eine pro Tag. Sie erzählen von Mangelwirtschaft und Missständen, aber auch vom Selbstbewusstsein der Verfasser. Heute liegen diese Akten im Stadt- und Kreisarchiv Arnstadt. Wenn man sie mit einem Abstand von 30 Jahren liest, geben sie einen interessanten Einblick in ein Land, das vor seinem Ende stand.

Nur in wenigen Schreiben wird ein devoter Ton angeschlagen wie in dem eines Arztes, der auf seine Verdienste bei der Stärkung der Wehrbereitschaft durch die häufige Untersuchung von Wehrpflichtigen hinweist. Bei einigen Wohnungseingaben spürt man den hohen Grad der Resignation durch jahrelanges Hinhalten Aber besonders beim Anprangern von Versorgungslücken ist der Ton manchmal regelrecht aufmüpfig. „Wenn ich die Zeitung der sozialistischen Einheitspartei, der sie angehören und für die kandidieren, lese, gehen mir die Augen über angesichts der Erfolge, die darin geschildert werden“, beginnt ein Arnstädter seine Eingabe vom 19. April 1989 an den Bürgermeister und den Ratsvorsitzenden des Kreises. Nur bei ihm sei diese erfolgreiche Entwicklung noch nicht angekommen. Die Fenster, die er dringend brauche, würden ihm seit Jahren verweigert, obwohl er auf der Warteliste stünde. Und er fragte zugleich, wo denn der Herr Bürgermeister und der Ratsvorsitzende ihre offenbar neuen Fenster her hätten?

Das war eine „Wahleingabe“, im Mai 1989 fand die letzte Kommunalwahl in der DDR statt. Wahleingaben wurden extra erfasst und ihre Erfüllung besonders kontrolliert. In den Akten finden sich für 1989 aber kaum Belege, dass die Bürger versuchten, ihre Stimme als Druckmittel gegen die Obrigkeit einzusetzen. Auch im zitierten Fall nicht. Der Mann wollte nur neue Fenster. Ob nun vor oder nach der Wahl, war ihm egal. Deutliche Worte gegen die Staats- und Parteimacht findet man sehr häufig. „Wenn ich wüsste, wo ich eine Überprüfung der Staatsreserven beantragen kann, würde ich es tun“, heißt es in einer Eingabe an Erich Honecker wegen fehlenden Baumaterials vom 23. September 1989. „Im Kreis schießen die Gartenhäuser auch von den leitenden Genossen aus dem Boden, wo bekommen diese Leute bloß ihr Baumaterial her?“

„Bisher haben wir immer mehr als unsere Pflicht getan und ich denke, es ist endlich an der Zeit, dass der Staat für uns menschenwürdige Zustände schafft“, steht in einer Wohnungseingabe vom 2. Januar 1989. „Von mir wird täglich höchste Arbeitsleistung gefordert, die ich auch erfülle“, schrieb ein Stadtilmer in seine Eingabe. „Ich möchte für mein Geld wenigstens das kaufen, was meinen Vorstellungen in etwa entspricht“.

Sicher geben die Eingaben kein vollständiges Bild der Lage in Arnstadt und Umgebung im Jahr 1989 wider. Wer keine Probleme hatte oder an der Quelle saß, schrieb keine Beschwerdebriefe. Aber die Zahl der Unzufriedenen war hoch – und sie waren nicht bereit, sich mit ihrer Lage abzufinden. Wer die Eingaben liest, versteht etwas besser, warum es nicht so weitergehen konnte damals in der DDR. Das Land war einfach am Ende.