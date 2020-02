Blick auf das Informationsmaterial bei der Informationsstelle in Arnstadt.

Arnstadt. Die Kontakt- und Informationsstelle (Kiss) für den Landkreis stellt den Kontakt her.

Selbsthilfegruppe von Stoma-Patienten möchte sich im Ilm-Kreis gründen

Stoma – was nun? Über die Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe (Kiss) für den Ilm-Kreis möchte sich zum Thema Künstlicher Darmausgang eine Selbsthilfegruppe gründen. Ziel ist es, Hemmschwellen abzubauen, Erfahrungen zum Umgang mit diesem Thema auszutauschen und neue Umgangswege zu erarbeiten. Insgesamt möchte jeder der Betroffenen eine bessere Lebensqualität auch in der Familie erreichen. Um dies realisieren zu können, sei Eigenverantwortung gegenüber der Gesundheit erforderlich. Mit Eigeninitiative sei es möglich, an Veränderungsprozessen mitwirken. Nicht nur Arbeit, Erfahrungsaustausche, Weiterbildungen beispielsweise zu Patientenrecht, Verordnungen, ästhetischen Schwerpunkten und vielem mehr, sondern auch ein gesunder Ausgleich wie Wanderungen sollen Inhalte der Gruppenaktivitäten sein.

Kontakt: Telefon: 03628/602754 oder als E-Mail: kiss@awo-ilmkreis.de