Seminar für werdende Eltern im Ilm-Kreis

Das Seminar der Krankenkasse richtet sich an schwangere Frauen und werdende Eltern.

Ilm-Kreis. Elternzeit, Kindergeld, Mutterschutz – Aspekte, die im Rahmen des Online-Kurses angesprochen werden.

Für werdende Mamas und Papas aus dem Ilm-Kreis gibt es am Mittwoch, 29. März, ein kostenfreies Online-Seminar mit dem Titel „Don’t worry, be family“.

In der Zeit von 18 bis 20 Uhr informiert die Barmer über Themen wie Elternzeit, Elterngeld, Kindergeld, Mutterschutz, Mutterschaftsgeld und Familienversicherung. „Steht Nachwuchs an, beginnt eine spannende Zeit voller Vorfreude und Erwartungen, aber auch Fragen zu Formalitäten und Papierkram. Mit unserem Seminar wollen wir junge Menschen auf dem Weg in die Elternschaft unterstützen“, sagt Melanie Schmerbach, Geschäftsführerin der Barmer im Ilm-Kreis.

Das Online-Seminar ist kostenfrei und offen für alle werdenden Eltern unabhängig von der Kassenzugehörigkeit. Anmeldung unter www.barmer.de/befamily.