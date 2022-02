Seniorenakademie der Volkshochschule Arnstadt startet mit Frühjahrssemester

Arnstadt. Das Programm bietet vom 24. Februar bis 9. Juni abwechslungsreiche Vorträge.

Die Seniorenakademie der Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau, die seit über 20 Jahren durchgeführt wird, startet mit dem Frühjahrssemester 2022. Von Donnerstag, 24. Februar bis 9. Juni sind 13 Veranstaltungen in der Zeit von 13.30 bis 15 Uhr geplant. Die Seniorenakademie findet in der Volkshochschule in Arnstadt statt.

Leider können die Veranstaltungen aus finanziellen Gründen in diesem Semester bis auf ein Konzert nicht im Prinzenhofkeller durchgeführt werden. Grund dafür sind die Teilnehmerzahlen, die seit der Corona-Pandemie sich nahezu halbiert haben, was die Planung deutlich erschwert.

Die Vorträge decken wieder eine Bandbreite an Themen ab: die Ernährung als Medizin, die Malerei der Leipziger Schule, das Land Äthiopien, aber auch naturwissenschaftliche Themen wie Astronomie und Wetterkunde sowie die Naturgärten im Ilm-Kreis sind vertreten. Abgerundet wird das Programm durch ein Konzert mit Trio S.O.S. Triolando im Prinzenhofkeller sowie einer neuen Schlossgartenführung.

In diesem Semester gibt es einen besonderen Gast: Der ehemalige Diplomat und frühere Hamburger Staatssekretär Volker Schlegel wird über seine beruflichen Stationen und persönlichen Eindrücke in Afrika, Asien und Amerika berichten.