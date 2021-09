Seriendiebstähle in Kleingärten im Ilm-Kreis: Polizei warnt

Hier wurde zuletzt überall in Kleingärten eingebrochen. Außerdem meldet die Polizei ein Diebstahl eines teuren Quads.

Warnung vor Dieben in Kleingartenanlagen

In den letzten Tagen erreichten die Polizei im Ilm-Kreis mehrere Anzeigen nach Diebstählen in Kleingartenanlagen. Am 31. August zwischen 15.30 Uhr und 19.15 Uhr begab sich ein Unbekannter in den Garten einer Frau, welcher sich "Am Kellerbrunn" (Kleingartenanlage Eintracht Garten) befindet und entwendete Bargeld. In der gleichen Anlage kam es Donnerstag zwischen 10 Uhr und 16 Uhr zu einem Diebstahl eines Handys und von Bargeld. In diesem Fall öffnete der Täter gewaltsam ein Fenster und gelangte so an das Beutegut. In der Kleingartenlage Bahlsen im Mühlweg ereignete sich ebenfalls am Donnerstag zwischen 14 Uhr und 17 Uhr eine ähnliche Straftat. Der oder die Unbekannten erbeuteten auch hier hauptsächlich Bargeld.

Die Polizei bittet um ihre Mithilfe. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0203891/2021 - KGA Kesselbrunn, 0203771/2021 - KGA Bahlsen) zu melden.

Jetzt zum TA-Newsletter anmelden Nachrichten aus Ihrer Region E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Gleichzeitig warnt die Polizei alle Gartenbesitzer: Lassen Sie hochwertige Gegenstände, ihre Portemonnaies und Bargeld nicht sichtbar liegen. Angehörige von Gartenbesitzern werden gebeten, ihre Bekannte und Verwandte entsprechend zu sensibilisieren. Zudem bittet die Polizei um besondere Aufmerksamkeit, sofern sich unbekannte Personen in den Anlagen bewegen.

Fünfstelliger Wert: Quad gestohlen

Zwischen dem 30. August, gegen 20 Uhr, und dem 2. September gegen 23 Uhr entwendeten Unbekannte ein Quad der Marke Yamaha, Modell Raptor 700 in gelb-blau. Das Fahrzeug war im Hinterhof eines Wohnhauses in der Ichtershäuser Straße in Arnstadt abgestellt und gesichert. Der Täter zerstörte das Schloss und stahl das Quad auf unbekannte Art und Weise. Der Wert liegt im unteren fünfstelligen Bereich. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zur Tat, zum Täter oder zum Verbleib des Beuteguts geben können (Tel. 03677-601124/Bezugsnummer 0203927/2021).

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen