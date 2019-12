Mit flinken Pedaltritten rollt Thea Vollmer über die Kreuzung Auf der Setze / Eichfelder Weg. Noch vor wenigen Tagen musste auch die Radfahrerin eine Umleitung in Kauf nehmen. Nun sind die monatelangen Bauarbeiten abgeschlossen. „Wir haben in dieser Woche unsere Bauabnahme gehabt“, erklärt Peter Fidelak, Technischer Leiter des Wasser- und Abwasserzweckverbandes. Nun folgt noch die Bauabnahme im Bereich Straßenbau.

Ab Montag soll der komplette Verkehr hier wieder rollen. Zur Erleichterung vieler Arnstädter, denn teilweise mussten sie über Espenfeld fahren, um die Häuser im Jonastal zu erreichen. Anders ließ sich der Bau aber nicht realisieren, wirbt Fidelak um Verständnis. Der Zweckverband und der Landkreis, der Baulastträger der Straße ist, bauten hier gemeinsam. Auch die Stadt ist mit im Boot gewesen.

Randbereiche werden neu gestaltet

„Für uns geht es Anfang 2020 weiter“, erklärt Bauamtsleiter Peter Geske. Denn der Gehwegbereich, der teilweise gepflastert war, wurde an einigen Stellen nur provisorisch geschlossen. „Dieser Flickenteppich bleibt natürlich nicht“, so Geske. Vielmehr soll im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft nicht nur ein Konzept entwickelt werden, wie Seitenstreifen und Gehweg ansprechender und vor allem einheitlich gestaltet werden können. Es soll auch über verschiedene Konstellationen gesprochen werden, wer das Projekt in Angriff nimmt. „Die Stadt könnte ebenso Bauherr sein wie die Hausbesitzer“, so Geske. Klar ist: Da es um städtebauliche Entwicklung geht, könnten auch die Eigentümer Fördermittel für die Gestaltung bekommen. Ziel der Arbeitsgruppe soll es sein, nicht nur die künftige Anmutung des Randstreifens mitzubestimmen, sondern auch die bestmögliche Bauherrenkonstellation zu finden.

2021 geht es im Jonastal weiter

Vollendet sind die Kanal- und Deckensanierungsmaßnahmen im Bereich Setze / Jonastal mit dem Bauabschnitt 2019 noch nicht. „2020 machen wir Pause, 2021 geht es dann weiter“, kündigt Peter Fidelak an. Zwischen Schönbrunnstraße und Berggartenweg muss noch ein Kanal verlegt werden, im Jonastal werden Trinkwasserleitungen in die Erde gebracht. Dann wird die Fahrbahn saniert. Auch das geht nur unter Vollsperrung, weist Fidelak darauf hin, dass neue Umleitungen drohen.

Rollen wird der Verkehr indes bald wieder im Berggartenweg. „Allerdings machen wir diesmal nur eine kurze Winterpause“, so der Werkleiter. Voraussichtlich noch bis zum 20. Dezember werden die Kanalarbeiten dort fortgeführt. Dann wird die Fahrbahn provisorisch wieder hergerichtet. Schon im Januar soll es dann weitergehen – sofern es die Witterung zulässt. Nach den neuen Abwasserkanälen zieht der WAZV neue Trinkwasserleitungen durch den Berggartenweg. „Ist der Verband fertig, übernimmt die Stadt“, ergänzt Peter Geske. Geplant ist die grundhafte Sanierung von Fahrbahn und Gehwegen. Auch eine neue Straßenbeleuchtung wird errichtet.

Bei den Anwohnern stieß die Maßnahme auf ein geteiltes Echo. Einerseits sind sie froh, dass Schlaglöcher bald der Vergangenheit angehören. Andererseits hätten es einige Anwohner lieber gehabt, dass historisch anmutende Elemente wie das Pflaster im Gehwegbereich erhalten geblieben wären. Das äußerten sie gegenüber der Stadt auch schriftlich und in vielen Gesprächen. Letztlich fiel aber doch die Entscheidung, bei der Sanierung nur moderne Materialien zum Einsatz zu bringen – unter anderem auch aus Kostengründen. Die Baumaßnahme wird im Jahr 2020 mehrere Monate in Anspruch nehmen. Ausbaubeiträge für Straße und Gehwege fallen für die Anwohner nicht mehr an, da diese vom Land zwischenzeitlich abgeschafft wurden.