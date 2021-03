Die Trinkwasserversorgungsleitung in der Straße der Freundschaft in Dienstedt wird erneuert.

Eine in die Jahre gekommene Grauguss-Leitung wird seit Anfang März in der Straße der Freundschaft in Dienstedt ersetzt. „Es gab bereits Rohrbrüche an dieser Leitung, so dass zur künftigen Sicherstellung der Trinkwasserversorgung diese nun erneuert werden soll“, teilt Sebastian Wenig vom Wasser-/Abwasserzweckverband Arnstadt und Umgebung mit.