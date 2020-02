Sie fahren das Krötentaxi und betreuen Artenschutztürme

Sie organisieren Wanderungen durch Naturschutzgebiete, sammelt Müll auf, pflegen Streuobstwiesen, bringen mit dem Krötentaxi Erdkröten zu ihren Laichgewässern. Mit 600 Mitgliedern gehört der Naturschutzbund (Nabu) zu den großen Vereinen im Ilm-Kreis. Viele belassen es jedoch bei einer Fördermitgliedschaft. Die Zahl der Aktiven, die mit anpacken, ist nicht sehr groß. So trafen sich auch nur 25 Frauen und Männer am Samstag zur Mitgliederversammlung im Gasthaus Fridolin in Ilmenau.

Dass die Zahl der Mitglieder trotz des Wechsels von Gehlberg und Schmiedefeld nach Suhl im Vorjahr fast konstant blieb, wertete Vereinsvorsitzender Wolfgang Liebaug als gutes Zeichen. 52 Mitglieder verließen den Nabu Ilm-Kreis, es wurden aber 43 neu geworben, davon fast die Hälfte in Arnstadt.

Die größte Ortsgruppe hat Ilmenau mit 209 Mitgliedern. Zu ihnen werden einige hinzukommen, denn im eingemeindeten Gehren soll keine eigenständige Ortsgruppe mehr bleiben. Es gebe dort nur noch eine Handvoll Aktive, da mache das keinen Sinn, hieß es. Weitere Nabu-Gruppen arbeiten in Plaue und Stadtilm.

Gemeinsam engagieren sie sich für Schutzprojekte, betreiben Umweltbildungen und versuchen, Bürger für den Naturschutz zu sensibilisieren. Das geschah im Vorjahr unter anderem bei Vogelstimmenwanderungen über den Arnstädter Friedhof und einer Orchideenwanderungen rund um Heyda. Inzwischen gibt es mit Yasmin Schubert eine vierte Biberbotschafterin im Verein, die sich um den Schutz dieser seit 2014 im Ilm-Kreis wieder heimischen Tierart bemüht.

Im praktischen Arten- und Biotopschutze wurden die Pflegearbeiten im Nabu-Schutzgebiet Wipfratal weitergeführt, wobei der Verein Unterstützung im Rahmen der Ausbildung durch das Forstliche Bildungszentrum Gehren erhält. Diese neue Möglichkeit hofft man auf Dauer etablieren zu können, sagte Wolfgang Liebaug. Auch im Naturschutzgebiet Ilmenauer Teiche gibt es diese Zusammenarbeit.

Nahezu fertiggestellt ist inzwischen laut Nabu der Artenschutzturm in Schmerfeld, der unter anderem Nisthilfen für Vögel wie Hausrotschwänze und Turmfalken sowie für Fledermäuse bietet. Der Verein betreut mehrere dieser ehemaligen Trafohäuschen im Kreis, die auch Igeln und Wildbienen Unterschlupf bieten, so in Espenfeld, in Dörnfeld und am Ilmwerk sowie an der Thomasmühle nahe Frauenwald. Der Verein hat sich in einer Vereinbarung mit dem Energieversorger 50 Hertz zur Pflege und Dokumentation dieser Türme verpflichtet, die als Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme für die 380 kV-Trasse entstanden. Sie machen viel Arbeit, werden aber gut angenommen. Deshalb gab es die Anregung in der Mitgliederversammlung, sich mit Energieversorgern in Verbindung zu setzen und geplante Abrisse geeigneter Gebäude zu verhindern.

Den Artenschutzturm in Schmerfeld besuchte auch die Naturschutzjugend-Gruppe Ilmenau, die von Petra Szigarski geleitet wird. Die zehn Kinder im Alter zwischen 6 und 14 Jahren pflegten unter anderem Nistkästen im Schortetal, formten Wildbienenhotels aus Ton, erlebten einen Abenteuerwaldspaziergang und vieles mehr an insgesamt 18 Gruppennachmittagen. Für ihre engagierte Arbeit wurde Petra Szigarski mit der Ehrennadel des Nabu in Bronze ausgezeichnet.