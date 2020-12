Sieben Kandidaten für Wahlen im Amt Wachsenburg

In Ichtershausen werden Matthias Kittel (Bürger Aktiv) und der aktuelle

Ortsteilbürgermeister Matthias Eschrich (CDU) antreten. In Haarhausen wird es hingegen definitiv

einen neuen Ortschef geben. Hans Ullrich, langjähriger Bürgermeister der ehemaligen Wachsenburg-

Gemeinde und nach deren Fusion mit Ichtershausen Ortsteilbürgermeister, tritt nicht erneut an.

Stattdessen bewerben sich Tino Bosecker (CDU) und Wolfgang Münster als Einzelkandidaten. In

Eischleben gibt es zwei Einzelbewerber, den amtierenden Ortsteilbürgermeister Rüdiger Schmitt und

Gerd Strößner. Die drei Wahlen waren notwendig geworden, da im Juli das Oberverwaltungsgericht

in Weimar die letztjährigen Wahlen für ungültig erklärt hatte. Hauptgrund dafür war, dass der

damalige Wahlleiter die Wählervereinigung Bürger Aktiv nicht zeitnah darauf aufmerksam gemacht

hatte, dass es Formfehler bei der Aufstellungsversammlung gegeben hatte. Fünf Kandidaten wurden

deshalb nicht zugelassen. Dagegen klagten drei von ihnen, denn sie hätten innerhalb kürzester Zeit

genug Unterschriften zusammenbekommen, um auch als Einzelbewerber anzutreten.

In Rockhausen, das sich am 1. Januar dem Amt Wachsenburg anschloss, wird erstmals ein

Ortsteilbürgermeister gewählt. Einziger Bewerber ist Uwe Zschetzsche, der bisherige Bürgermeister

des Ortes. Die Bürger haben damit die Möglichkeit einen eigenen Wahlvorschlag auf die Wahlzettel

zu schrieben.



Gewählt wird in allen vier Orten am 24. Januar. Sollte es zu einer Stichwahl kommen, findet diese

zwei Wochen später statt. 3694 Bürger sind wahlberechtigt. Wahlleiter Klaus Milinski geht davon aus,

dass aufgrund der Corona-Pandemie viele Menschen zur Briefwahl greifen werden. „Ich habe 2000

Briefwahlunterlagen bestellt“, sagte er. Aber natürlich wird es auch Wahllokale geben, drei in

Ichtershausen, je eines in Haarhausen, Rockhausen und Eischleben. Dort wahre man

selbstverständlich alle Hygienestandards, versicherte Milinski. „Wir werden sie auch nur mit sechs

Personen, das ist die gesetzlich vorgeschriebene Mindestanzahl besetzen.“

Dringend werden aber noch Wahlhelfer für Ichtershausen und Haarhausen gesucht. „Sie müssen

auch nicht aus den Orten sein“, so Klaus Milinski. Viele ältere Mitbürger, die sonst immer in den

Wahlvorständen mitarbeiten, würden diesmal verständlicherweise nicht zur Verfügung stehen. Gern

hätte der Wahlleiter zudem ein paar Helfer in der Hinterhand, sollte jemand kurzfristig ausfallen. red