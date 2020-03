Silos für den Winterdienst machen in Holzhausen für Ärger

Der Buschfunk hat es in der vergangenen Woche schon „gesendet“. Auf dem Areal des Bauhofes in Holzhausen sollen nun doch und relativ schnell die beiden Silos für den Winterdienst aufgebaut werden. Die hat die Gemeinde Amt Wachsenburg bereits seit längerer Zeit gemietet und bis dato eingelagert.

Bereits im Juli letzten Jahres wurde auf Initiative von Ortschaftsrat und Dorferneuerungsbeirat der Bau der zwei Streugutsilos in der Verlängerung der Kärnerstraße vorerst gestoppt. „Wir wollen ein touristisch erschlossenes Gebiet sein und die Schönheit der Landschaft hervorheben“, sagte Carola Busse vom Dorferneuerungsbeirat damals.

Die beiden Silos würden nicht nur den Blick auf die Burg versperren, sie seien auch für das Ortsbild nicht zuträglich. Das Bauvorhaben wurde per Gemeinderatsbeschluss im Dezember letzten Jahres entschieden. „Der Ortschaftsrat hielt dagegen, fand aber kaum Gehör, sagt Dominik Huyer, Mitglied des Ortschaftsrats. An den Argumenten der Holzhäuser hat sich nichts geändert.

Ortsteilbürgermeister Matthias Thüsing sagt: „Die Gemeinde wollte schon letztes Jahr die Silos aufstellen, da gab es schon Widerstand hier in Holzhausen.“ In den Silos – beide immerhin über elf Meter hoch – sollen Split und Salz gelagert und dann bei Bedarf in die Winterdienstfahrzeuge geladen werden. „Sie sind hier nicht gewollt, das haben wir der Gemeinde mehrmals nachdrücklich klar gemacht“, sagt er.

Die Silos passen überhaupt nicht ins Ortsbild, das wären zwei neue Kirchtürme genau im Blickfeld zur Wachsenburg, wer über den Radweg kommt oder wer um die Burg herum wandert, der wird direkt mit der Nase darauf stoßen, so Huyer und Jeanin Brandt vom Ortsteilrat. Sie bemängeln vor allem, dass eben jener Ortsteilrat bei der Entscheidungsfindung – wie so oft – übergangen wurde, „mit dem sanften Tourismus, der hier gewollt ist und hier auch in den Ort passt, ist das nicht vereinbar“.

In Sülzenbrücken sollte oder soll ein neuer Standort für den Bauhof gebaut werden, das wäre laut Thüsing ein idealer Standort für die beiden Winterdienstsilos. „Wir machen Vorschläge, haben Ideen, wie wir unseren Ort auch nach dem Weggang des Bratwurstmuseums für den sanften Tourismus und im sinne seiner Einwohner weiter entwickeln können, aber wir haben auch das Gefühl, dass das gar nicht gewollt ist“, so Brandt und Huyer. die von so vielen proklamierte Bürgerbeteiligung sehe anders aus, meinen beide. Schon jetzt sei das Areal des Bauhofes in Holzhausen ein Schandfleck, mit den beiden riesigen Silos würde das garantiert nicht besser. In Sülzenbrücken wiederum würden die Silos niemand stören, so Thüsing, das sei ohnehin schon ein Gewerbestandort, in Holzhausen gebe es einen solchen nicht.

Uwe Möller (CDU), der Bürgermeister des Amtes Wachsenburg, sagte am Montag gegenüber unserer Zeitung, dass es für die beiden Silos eine Baugenehmigung gäbe, „sie werden auf dem Gelände des Bauhofes in Holzhausen aufgestellt.“ Die anderen Standorte kämen dafür derzeit nicht infrage. Auf die Frage, ob dies nur eine kurz- oder mittelfristige oder gar dauerhafte Lösung ist, antworte er: „sollte sich ein anderer geeigneter Standort finden, so werden wir uns dem nicht verschließen und auch darüber reden.“ Das allerdings dürfte in Holzhausen für weitere Diskussionen sorgen.