Silvesterlauf in Arnstadt – wieder Spaß am Laufen finden

„Das war wieder eine tolle Veranstaltung“, so Lars Fabig, Vorsitzender vom SV 09 Arnstadt, über den Silvesterlauf in der Kreisstadt. „Hier geht es nicht um die Zeit, hier geht es darum dabei zu sein und Spaß am Laufen zu haben“, so Fabig weiter. Erst seit zwei Jahren findet dieser Lauf nämlich unter Regie des SV 09 wieder statt. Umso erfreulich, dass sich zum Ende des Jahres immerhin 320 Läuferinnen und Läufer im Jahnstadion in Arnstadt einfanden und sich nach der Begrüßung durch Georg Bräutigam auf ihre 6 beziehungsweise 10 Kilometerlange Laufstrecke machten. Aber auch 45 Kinder gingen auf ihre Strecken und andere Sportler nutzten das Nordic-Walking Angebot sich kurz vor dem Jahreswechsel sportlich zu betätigen.

Ergebnisse vom Silvesterlauf in Arnstadt:

Beim 10-Kilometerlauf gewann bei den Männern 1. Martin Grund (Laufgruppe Jena), 2. Andreas Greßler (Thüringer Lauftouristen), 3. Christian Stein (Marlishausen), bei den Frauen: 1. Maria Langwitz (Baltininers), 2. Anne Handrich (TSV Rot-Weiß Zerbst), 3. Melanie Cieciorra (Body in Motion Arnstadt). Beim 6-Kilometer-Lauf, siegte Martin Skaba (SV 09 Arnstadt) vor 2. Vincent Barthel (SV 09 Arnstadt) und 3. Johannes Ruschke (SV 09 Arnstadt) und bei den Frauen Nora Miska (SV 90 Gräfenroda), 2. Ronja Smolarek (SV 90 Gräfenroda), 3. Emily Schuster (HCV). Beim 1,5-Kilometer-Lauf setzte sich Arthur Beutke vor Mika Straube und Robin Scharf durch und bei den Mädchen Chiladi Heyl vor Lara Fabig und Lea Uhlemann durch. Beim Nordic-Walking siegte Udo Spangenberg vor Walter Haritz und Jens Zeiße und bei den Damen Nicole Bartholome vor Jolina Apel und Stefanie Walter / Simone Haupt. Zum ersten Mal waren auch drei Hunde mit ihren Herrchen am Start. So hatten Luna Apel, Paul Schneider und Monti Traub ihren Spaß auf der Strecke.

Der SV 09 bedankt sich bei den Organisatoren und fleißigen Helfern und wünscht allen Läuferinnen, Läufern, Mitgliedern, Sponsoren und Unterstützern ein gesundes 2020 und nicht vergessen: am 31.12.2020 startet wieder der Silvesterlauf im Jahnstadion in Arnstadt.