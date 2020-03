Singstube und Begegnungsstätte für das Dorf

Noch sind nicht alle Lose vergeben, doch die Arbeiten an der neuen Begegnungsstätte „Dorfanger Elleben“ sollen so schnell wie möglich beginnen.

Einige Lose wurden bereits jetzt vergeben, bei anderen ist die Submission nach den Worten von Ellebens Ex-Bürgermeister und jetzigem VG-Chef Rudolf Neubig in der kommenden Woche. „Wir würden dann vielleicht noch eine außerordentliche Gemeinderatssitzung einberufen, damit es dann auch schnell losgehen kann“, so Neubig.

In die neue Begegnungsstätte soll ein großer Versammlungsraum – der dann auch gleichzeitig der Proberaum oder Singstube für den Männergesangsverein ist – Nebenräume, eine Küche und Sanitärräume sowie im Obergeschoss ein weiterer kleinerer Versammlungsraum vor allem für die örtliche Feuerwehr entstehen. Der Männergesangsverein feiert im nächsten Jahr seinen 275. Geburtstag, er ist damit mutmaßlich der älteste Gesangsverein in Deutschland. Die knapp 30 Sänger proben derzeit noch in der inzwischen geschlossenen Gaststätte „Zum einkehrenden Apostel“ für ihre Auftritte.

Vergeben wurden jetzt die Tischler-, Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten, die für den Gerüstbau und für Heizung, Lüftung und Sanitär. Die Preisunterschiede bei den eingegangenen Angeboten waren dabei teilweise enorm. So schwankten sie beispielsweise allein für das Los der Dachdeckerarbeiten in einem Bereich von knapp 40.000 bis zu etwas über 97.000 Euro. Fast das gleiche traf auf die Zimmererarbeiten zu, nur beim Gerüstbau lag der Unterschied zwischen dem billigsten und dem teuersten Angebot „nur“ bei knapp 2000 Euro.

Die Baukosten belaufen sich auf insgesamt rund 625.000 Euro. Ein Drittel steuert die gemeinde als Eigenmittel bei, zwei Drittel werden mit Fördermitteln abgedeckt. Geht alles glatt, dann könnte noch Ende des Jahres in der Begegnungsstätte Einzug gefeiert werden. Natürlich mit dem Männergesangsverein und mit allen, die geholfen haben – beispielsweise beim bereits erfolgten Abriss von Teilen des alten Vierseitenhofes.