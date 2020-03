Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sketche und Tänze auf der Bühne

Der Kleinkunstabend des Arnstädter Karnevalclubs (AKC) feiert Jubiläum. Er findet am Samstag, 28. März, bereits zum zehnten Mal statt. Zu sehen ist im Vereinshaus im Schönbrunn 11 sozusagen ein „Nicht-Faschingsprogramm“, sagte Kathrin Wallberg. Ursprünglich hatte man die Veranstaltungsreihe für Gäste aus der Taufe gehoben, die gern mit dem Verein feiern möchten, aber nicht so viel mit Fasching am Hut haben. Der eine oder andere Teil des Faschingsprogramms solle aber zu sehen sein, so singen die Arnschter Böcke und das Mutti-Vati-Ballett tanzt.

Im Programm steht auch der singende Wirt aus Apfelstädt, der bekannte Schlagersänger imitiert. Die junge Musikerin Julia Fischer aus Arnstadt spielt Violine, eine junge Künstlerin aus den eigenen Reihen des Vereins ist ebenfalls zu erleben. Der AKC verspricht einige kurzweilige Stunden mit viel Musik und Humor. Für einen kleinen Snack zwischendurch wird ebenfalls gesorgt, so versprechen die Organisatoren.

10. Kleinkunstabend des AKC, 28. März, 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr, Tickets für 10 Euro im Vorverkauf bei der Parfümerie Gügel in Arnstadt