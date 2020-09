Ein Polizist durchsucht ein Grundstück in Ilmenau. Ein Rentner wird verdächtigt, vor fast dreißig Jahren die damals 19-jährige Cornelia Geißler getötet zu haben.

Ilmenau. Mittwoch früh durchsuchen Ermittler Haus und Grundstück eines Verdächtigen in einem Ortsteil von Ilmenau. Doch schon vor zwei Jahren kamen Ermittlungen wieder in Gang.

So kamen Ermittler nach 30 Jahren Verdächtigen im Mordfall Cornelia Geißler auf die Spur

Zu einer ungewöhnlichen Zeit wendeten sich am Mittwoch die Landespolizeiinspektion Gotha und die Staatsanwaltschaft Erfurt an die Öffentlichkeit: Um 6 Uhr gaben die Ermittler bekannt, dass es neue Entwicklungen im Mordfall Cornelia Geißler gibt. Der Leichnam der 19-jährigen Ilmenauerin wurde im Dezember 1990 in einem Waldstück unbekleidet gefunden. Die junge Frau war vergewaltigt und anschließend mit mehreren Messerstichen getötet worden.