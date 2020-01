So trotzen Bäume den frostigen Wintertagen

Wie Horst Sproßmann von der Landesanstalt Thüringenforst informiert, hat der Winter nun „zumindest ein paar frostige Nächte insbesondere in den Thüringer Mittelgebirgslagen geboten“. Da stelle sich die Fragen: Müssen wir uns bei frostigen Wintertemperaturen Sorgen um die sowieso schon arg gebeutelten, heimischen Wälder machen? Können Bäume bei Eis und Schnee erfrieren? Wann sind Bäume besonders frostgefährdet?

Die Thüringer Landesforstanstalt gibt Entwarnung: „Waldbäume sind nicht so empfindlich, weil sie pfiffige Überlebensstrategien entwickelt haben, um sich vor dem Erfrierungstod zu schützen“, so Volker Gebhardt, Thüringenforst-Chef.

Der häufigste heimische Nadelbaum, die Fichte, verfüge als typischer Baum der nördlichen, kalten bis extrem kalten Breitengrade über ein an Minustemperaturen angepasstes Nadelkleid. Auch der häufigste heimische Laubbaum, die Buche, könne dem Frost weitgehend trotzen.

Im Winter reduzieren Nadel- und Laubbäume ihren Wasserhaushalt auf ein Minimum. Und wenn nur wenig Wasser im Baum ist, kann auch kaum etwas gefrieren. Im Herbst machen sich die Bäume „winterfest“. Bevor Laubbäume wie Buche, Linde oder Eiche im Herbst die Blätter fallen lassen, bereiten sie sich auf den Winter vor. Sie ziehen rechtzeitig Nährstoffe aus den Blättern ab, verlagern diese in den Baum selbst und reichern sie in den Zellen an.

Weit verbreitet ist die Annahme, dass eisige Winter die Forstschädlinge, allen voran die Borkenkäfer, erfrieren lassen. Weit gefehlt – Forstinsekten wie der Buchdrucker oder Kupferstecher stecken auch lange Frostperioden locker weg. Trockene Kälte ist völlig unproblematisch. „In Frostperioden reduzieren sie ihre Körperfunktionen auf ein Minimum und fallen in eine konservierende Kältestarre“, so Gebhardt.