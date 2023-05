Solarparty mit Erfahrungsbericht

Ilmenau. Eine Ilmenauer Familie berichtet bei einer Solarparty über die Errichtung einer Photovoltaikanlage.

Am Dienstag, dem 30. Mai, wird von 17.30 bis 19.30 Uhr die 4. Solarparty in Ilmenau stattfinden. Diesmal wird eine Ilmenauer Familie über ihre Erfahrungen berichten, die sie im letzten Jahr bei der Errichtung einer PV-Anlage auf ihrem neugebauten Einfamilienhaus sammeln konnte. Ein Experte der Thüringer Energie- und Green-Tech-Agentur (Thega) wird den Thüringer Solarrechner vorstellen und die Änderungen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) 2023 erklären. Zusätzlich gibt es Informationen zur lokalen Bürgerenergiegenossenschaft. Die Solarparty findet auf einem Privatgrundstück in Ilmenau statt. Für die Teilnahme ist eine Anmeldung unter wettbewerb@umweltkampganen.de erforderlich. Die Adresse des Veranstaltungsortes wird nach der Anmeldung mitgeteilt.