Darf auf keindem Sommerfest in Dienstedt nicht fehlen: die Thüringer Bratwurst. (Symbolbild)

Sommerfest in Dienstedt

Stadtilm. Das Land-Familien-Sommerfest wird am 10. Juni vom Dorf- und Heimatverein mit vielen Programmpunkten in Dienstedt ausgetragen.

Zum Land-Familien-Sommerfest lädt der Dorf- und Heimatverein Dienstedt und Oesteröda am Samstag, 10. Juni, auf den Waidrasen nach Dienstedt bei Stadtilm ein. Die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr und läuft bis zum späten Abend um 23.45 Uhr. Ob Hüpfburg, Mit-Mach-Tänze oder weiteren Stationen – Kindern und Familien steht ein breites Angebot an Tätigkeiten zu Verfügung. Auch kulinarisch soll mit, Kaffee und Kuchen, Waffeln oder gegrillten Speisen, ein breites Feld an Verpflegung abgedeckt werden.

Das Hauptprogramm startet um 14 Uhr mit der Eröffnung durch den Bürgermeister von Stadtilm Lars Petermann (FWG) und dem Vereinsvorstand Beate Keil, Lisa-Marie Bachmann und Axel Roll. Außerdem wird von 14 bis 19 Uhr eine Händlerstraße stattfinden. Ab 14.30 Uhr sind verschiedene Auftritte zu sehen. Sie beinhalten unter anderem ein Programm des Kindergartens Dienstedt, der Kindertanzgruppe Faschingsverein Kranichfeld, des Vereins Volkschor Dienstedt und der Jugendfeuerwehr Dienstedt.

Um 15 Uhr hält Kinderzauberer Magic Sveni eine Show ab. Ausklingen wird der Abend ab 19 Uhr mit einer „Dance Night“ des Veranstaltungsservices Hit Arena.