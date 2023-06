Singen. Beim Sommerfest in Singen am 17. und 18. Juni gibt es ein buntes Programm für Jung und Alt.

Zum diesjährigen Sommerfest wird am Samstag, 17. Juni, und Sonntag, 18. Juni, auf den Sportplatz in Singen eingeladen. Das Fest beginnt am Samstag um 20 Uhr mit einer Party im Festzelt. Der Eintritt ist frei. Musikalisch wird die Veranstaltung mit dem Auftritt von DJ Bernhardt untermalt. Zusätzlich werden diverse Getränke und Speisen, wie die klassische Thüringer Bratwurst, angeboten, heißt es in der Ankündigung.

Am Sonntag liegt der Fokus auf dem Kinderfest. Es startet um 13 Uhr. Auf der Tagesordnung stehen dort verschiedene Kinderspiele, eine Hüpfburg und vieles mehr. Für jedes Kind gibt es außerdem jeweils eine Bratwurst und ein Getränk umsonst. Zur Verpflegung der Erwachsenen werden zusätzlich noch Kaffee und Kuchen angeboten.