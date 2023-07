Sommerkonzert der Musiklehrer in Dornheim

Das Collegium musicum Erfurt gab bereits 2018 ein Konzert in der Traukirche in Dornheim.

Dornheim. In Dornheimer Traukirche erklingen am Sonntag bekannte Stücke:

Das Collegium Musicum aus der Landeshauptstadt Erfurt gibt am Sonntag, dem 2. Juli, ab 17 Uhr in der Traukirche Johann Sebastian Bachs in Dornheim sein Sommerkonzert. Unter Leitung von Christian Beyer bringen die Musikschulpädagogen Werke von Bach, Mozart, Mussorgskij, Beethoven und Birtel zu Gehör. Einen Kartenvorverkauf gibt es nicht, die Tageskasse öffnet rechtzeitig vor Konzertbeginn. Rechtzeitiges Erscheinen sichert in der Kirche die besten Sitzplätze.