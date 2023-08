Sommerkonzert mit den Tanzagenten in Ilmenauer Kreuzkirche

„Die Tanzagenten“ spielen am 31. August ein Konzert in der Kreuzkirche auf dem Ilmenauer Friedhof.

Ilmenau. Zum Sommerkonzert mit den „Tanzagenten“ wird am 31. August in die Kreuzkirche auf dem Ilmenauer Friedhof eingeladen.

Zum zweiten Sommerkonzert der Kleinen Reihe lädt der Verein Kuko in Zusammenarbeit mit der evangelischen Kirchengemeinde Ilmenau am Donnerstag, 31. August, um 19.30 Uhr in die Kreuzkirche auf dem Ilmenauer Friedhof ein. Zu Gast sind „Die Tanzagenten“, diesmal als Trio mit Steffen Heinze (Klavier, Gesang), Sylvia Weisheit-Heinze (Gesang) und Uwe Rapp (Bass). In ihren Konzerten nehmen sie das Publikum mit auf eine Reise durch die Genres und interpretieren dabei Musik aus den vergangenen 100 Jahren. Dabei spielt auch der sakrale Raum als Kulisse eine wichtige Rolle, denn dort entfaltet sich der volle Klang. Tickets zum Preis von zwölf Euro, ermäßigt acht Euro, gibt es an der Abendkasse.