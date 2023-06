Sommerlicher Malworkshop in Holzhausen

Holzhausen. Die Vereine Otto-Knöpfer-Freundeskreis und Mal- und Zeichenzirkel Arnstadt laden zu Malworkshops am 17. und 18. Juni nach Holzhausen ein.

Zu Malworkshops laden die Vereine, der Otto-Knöpfer-Freundeskreis und der Arnstädter Mal- und Zeichenzirkel am Samstag, 17. Juni, und am Sonntag, 18. Juni, in das Otto-Knöpfer-Haus in der Arnstädter Straße 32 in Holzhausen ein. Beide Veranstaltungen beginnen um 9.30 Uhr und enden um 18 Uhr. Die Workshops sind, nach Angaben der Veranstalter, gut für Anfänger geeignet. Die Teilnahme ist kostenfrei. Thematisch steht die sommerliche Natur Thüringens im Vordergrund: kleine Objekte oder Stillleben, Blumen, Pflanzen, Kräuter. Was gemalt werde und wie stehe den Teilnehmerinnen und Teilnehmern frei.

Die Veranstalter bitten Interessierte, eigene Mal- und Zeichenmaterialien und eventuell eine Freisitzgelegenheit mitzubringen.