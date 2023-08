Sommerunwetter zerstören Waldwege im Ilm-Kreis

Ilm-Kreis. Ilm-Kreis: Anhaltende Niederschläge beeinträchtigen die Nutzung des Waldwegenetzes. Thüringenforst mahnt Waldbesucher deshalb zur Vorsicht

Klimaforschern zufolge werden Sommergewitter nicht nur in der Anzahl, sondern auch in der Intensität in den kommenden Jahren weiter zunehmen. Das hat laut einer aktuellen Mitteilung von Thüringenforst nicht nur Folgen für den Wald im Ilm-Kreis, sondern auch für dessen Wegeinfrastruktur.

Da Waldwege aus bitumenfreien Naturbaustoffen regionaler Herkunft und ohne chemische Bindemittel errichtet werden, leiden sie besonders unter Starkniederschlägen mit ihren gewaltigen Regenmassen.

Eine besondere Gefahr besteht unter anderem für Radfahrer, vor allem für Mountainbiker, die im Wald relativ schnell unterwegs sind. Mögliche Gefahrenstellen, wie ausgespülte Rinnen, Wegeabbrüche oder tiefe Löcher, liegen oft schlecht einsehbar hinter Kurven oder Kuppen. Selbst Wanderer, Jogger oder Reiter müssen mit teils erheblichen Beeinträchtigungen rechnen.

Spaziergänger betreten den Wald auf eigene Gefahr

„Im 11.300 Kilometer umfassenden Thüringer Waldwegenetz können Waldbesitzende und Forstleute viele, aber nicht alle Schäden kurzfristig beseitigen“, gibt Thüringenforst-Vorstand Volker Gebhardt zu bedenken und ergänzt: „Auch können Reparaturen an Naturwegen nicht bei jeder Witterung durchgeführt werden.“

Etwaige Wegesperrungen seien deshalb beim Waldbesuch unbedingt zu beachten, Wanderer und Spaziergänger, Jogger, Reiter und Radfahrer betreten gemäß dem Thüringer Waldgesetz den Wald generell auf eigene Gefahr. Mit waldtypischen Risiken, wie umstürzende Bäume, herabfallende Äste oder unpassierbare Wege, müsse jederzeit gerechnet und entsprechend darauf reagiert werden.