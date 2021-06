Sommerwetter wird in Arnstadt für neue Markierung genutzt

Arnstadt. Der Bauhof verarbeitet frische Farbe für die Tempo-30-Zone.

Die Mitarbeiter des Baubetriebshofs der Stadt Arnstadt Marko Kreischhoff und Dirk Schonert nutzen das sommerliche Wetter, um auf verschiedenen Straßen der Stadt und in deren Ortsteilen frische Farbe in den 30-Zonen aufzutragen. Drei Schablonen und weiße Spezialfarbe werden benötigt – wie hier in der Kirschallee – damit am Ende wieder alles schön für die Kraftfahrer zu erkennen ist. Nach einer Stunde kann die Farbe überfahren werden. Bei nasskaltem und Regenwetter können diese Arbeiten nicht vorgenommen werden.