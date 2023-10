Sonderabfallsammlung in Großbreitenbach verlegt

Zur Sonderabfallsammlung am 18. Oktober in Großbreitenbach können am Schadstoffmobil auch Batterien abgegeben werden. (Symbolfoto)

Großbreitenbach. Sonderabfall kann am 18. Oktober am Schadstoffmobil am Standplatz „Parkplatz am Rathaus“ in Großbreitenbach abgegeben werden.

Aufgrund einer Baumaßnahme in Großbreitenbach kann der Standplatz „Parkplatz neben Volksbank“ durch das Schadstoffmobil nicht angefahren werden. Der Abfallwirtschaftsbetrieb Ilm-Kreis bittet deshalb alle Bürgerinnen und Bürger, am Mittwoch, 18. Oktober, ausschließlich den Standplatz „Parkplatz am Rathaus“ für die Abgabe von Sonderabfallkleinmengen zu nutzen. Die Standplatzzeit werde von 12 bis 14.15 Uhr verlängert.

Es wird außerdem darauf hingewiesen, dass Sonderabfall persönlich am Schadstoffmobil abgegeben werden muss. Jede illegale Abfallentsorgung müsse zu Lasten der Allgemeinheit entfernt werden und könne eine Ordnungswidrigkeit beziehungsweise Straftat darstellen.

Mehr Infos unter Telefon: 03628/73 89 21