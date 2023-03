Sondersitzung zum Kirchheimer Kindergarten

Ichtershausen. Nächste Woche tagt der Gemeinderat des Amtes Wachsenburg außer der Reihe:

Zu einer Sondersitzung trifft sich der Gemeinderat des Amtes Wachsenburg am Donnerstag, dem 23. März, ab 20 Uhr in der Neuen Mitte. Hauptthema ist die Schließung des Altbaus des Kirchheimer Kindergartens – eine Entscheidung, die viele Kirchheimer Eltern bewegt. Die Verwaltung will darlegen, warum sie diesen Schritt gegangen ist. Zugleich erhält der Elternbeirat Rederecht. Unter anderem soll es darum gehen, ob die Eltern einen eigenen Gutachter beauftragen dürfen.